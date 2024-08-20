Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı: Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı: Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı

Samsun'da banka içinde gerçekleşen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Saldırgan, avukatıyla birlikte adliyeye teslim oldu ve tutuklandı.

20.08.2024 22:05
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Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı: Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da banka içinde silahlı saldırının güvenlik kamerası ortaya çıkarken, avukatı ile birlikte adliyeye teslim olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 15 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka içinde S.Ö.'nün silahlı saldırısına uğrayan 4 çocuk babası H.H. ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırılan H.H. ameliyata alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen S.Ö. ise olaydan sonra kayıtlara karıştı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, S.Ö. bu sabah Avukatı Özkan Güreş ile birlikte Bafra Adliyesine giderek savcıya teslim oldu. Olay anının ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Gözaltına alınarak savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.Ö., H.H.'yı eşini rahatsız ettiği için vurduğunu iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ö. mahkemece tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı: Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı - Son Dakika

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