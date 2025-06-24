Kadıköy'de bir şahıs, bankta satranç oynayan gençleri 'Tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalıştı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir parkta akılalmaz bir olay yaşandı. İki genç, bankta kendi hallerinde satranç oynarken bir kişi yanlarına geldi.
Gençleri zorla banktan kaldırmaya çalışan şahıs gerekçe olarak ise, "Tezgah benim" yanıtını verdi. "Burada böyle şeyler oynamayın sahipleri var buranın." diyen şahsa gençler, "Para almıyoruz. Ücretsiz oynanıyor" dese de şahıs ikna olmadı.
"Bana haber geldi. Beni aradılar." diyen şahıs, zabıta gelirse problem olacağını iddia etti. "Zabıta gelir. Onlar laf yapar. Kavga çıkar, saldırırlar" şeklinde ilginç cümleler sarf eden şahıs, gençleri banktan zorla kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim - Son Dakika
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