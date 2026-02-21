Baraj Göletine Düşen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Son Dakika

21.02.2026 21:01
Afyonkarahisar'da atıyla gezen 22 yaşındaki Doğan Kalafat, baraj göletine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atıyla arazide gezen Doğan Kalafat (22) isimli genç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü baraj göletine düştü. Bir süre sonra şahıstan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri bir süre çevrede arama yaptıktan sonra bölgeye dalgıç ekip istedi. Bunun uzerine olay yerine Konya Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçlar yaklaşık bir buçuk saat süren arama çalışması sonrası Kalafat'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Kalafat'ın cenazesi ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

20:14
