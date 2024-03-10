Bariyerleri parçalayan tır hurda yığınına döndü: 3 yaralı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan tırın demir bariyerleri parçalayarak tarlaya devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 Karayolu üzerinde Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ü. idaresindeki 06 FY 1271 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya devrildi. Demir bariyerleri parçalayarak devrilen inşaat malzemesi yüklü tır hurdaya döndü. Kazada, 3 parçaya bölünen tırın sürücüsü A.Ü ile yolculardan S.Ü. ve H.A. ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kurtarıldı. Sağlık görevlilerince de olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bariyerleri parçalayan tır hurda yığınına döndü: 3 yaralı - Son Dakika
Adana'nın Çukurova ilçesinde Güzelyalı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak ve silah kullanıldı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır demir bariyerleri parçalayarak tarlaya devrildi. Kazada, tırın sürücüsü ve 2 yolcu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
İstanbul'da boşanma aşamasında olan emekli polis memuru Cengiz Bedir, eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nde tarlasına gömdü. Yakınları tarafından polise başvurulması üzerine Bedir gözaltına alındı ve itirafı sonucunda anne ve oğlunun cansız bedenleri tarladan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?