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Bariyerleri parçalayan tır hurda yığınına döndü: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan tırın demir bariyerleri parçalayarak tarlaya devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 Karayolu üzerinde Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ü. idaresindeki 06 FY 1271 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya devrildi. Demir bariyerleri parçalayarak devrilen inşaat malzemesi yüklü tır hurdaya döndü. Kazada, 3 parçaya bölünen tırın sürücüsü A.Ü ile yolculardan S.Ü. ve H.A. ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kurtarıldı. Sağlık görevlilerince de olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.