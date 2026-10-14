Barselona ve Çukurova'dan uçaklar İstanbul havası nedeniyle Çanakkale'ye güvenli indi - Son Dakika
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Barselona ve Çukurova'dan uçaklar İstanbul havası nedeniyle Çanakkale'ye güvenli indi

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Barselona ve Çukurova\'dan uçaklar İstanbul havası nedeniyle Çanakkale\'ye güvenli indi
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Barselona ve Çukurova'dan İstanbul'a giden yolcu uçakları, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'na güvenli iniş yaptı. Yolcular uçaklarda beklerken uçakların İstanbul'daki hava şartlarına bağlı olarak tekrar kalkış yapacağı öğrenildi.

Barselona ve Çukurova havalimanlarından kalkan yolcu uçakları İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

Barselona'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı saat 12.30'da, Çukurova'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı ise saat 13.30 sıralarında İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'na güvenli iniş yaptı. Yolcular uçaklarda beklerken uçakların İstanbul'daki hava şartlarına bağlı olarak tekrar kalkış yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Barselona ve Çukurova'dan uçaklar İstanbul havası nedeniyle Çanakkale'ye güvenli indi - Son Dakika
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