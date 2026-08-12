Bartın\'da 1 Gün Denize Girmek Yasaklandı

Bartın'nda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 1 günlüğüne denize girmek yasaklandı.

Bartin Valiliği'nden yapılan duyuruda, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararıyla il genelindeki plajlarda denize girmek 1 gün süre ile yasaklandı. Duyuruda, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Vali Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplanarak, ilimiz genelindeki plajlarda etkili olan kuvvetli rüzgar ve çeken akıntının boğulma tehlikesi oluşturduğu değerlendirilmiş olup vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla tüm plajlarda tedbiren 13 Ağustos 2026 tarihinde gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir" denildi.