Bartın\'da 10 Suçlu Yakalandı

BARTIN (İHA) – Bartın Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Bartın'da, özellikle nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslara yönelik İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 10 hükümlü şahıs yakalandı. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ile İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan operasyon kapsamında, çeşitli suçlardan dolayı 3 yıl ile 18 yıl hapis cezası bulunan O.A., E.S.Ç., M.A., R.C., M.S., T.A., C.Ç., G.T. ve E.G. isimli şahıslar, gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. - BARTIN