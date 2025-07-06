Bartın\'da 8 Bin Kişiye Denetim, 10 Suçlu Yakalandı

Bartın'da polis yaptığı denetimlerde son bir haftada 8 bin kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişi yakalandı.

Bartın il genelinde Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde yapılan denetimlerde toplam 8 bin kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde araması bukunan 10 kişi yakalanarak, işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca son bir haftada yürütülrn çalışmalarda, Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 9,96 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 10 adet sentetik ecza maddesi, 0.92 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ise bir hafta içerisinde 20 Lt. etil alkol, 1 Adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 Adet kurusıkı Tabanca, 95 Adet dolu kurusıkı fişeğe ulaşıldı. - BARTIN