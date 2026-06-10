Bartın\'da afetler için ikaz ve alarm sistemi kuruldu

Bartın'da afet ve acil durum olaylarına karşı erken uyarı amacıyla ikaz ve alarm sistemi kuruldu.

Bartın Valiliği Afet ce Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) talebi üzerine, kentte deprem, sel gibi afet ve acil durumlar için Aselsan tarafından İkaz ve Alarm sistemi kuruldu. 11 Haziran Perşembe günü devreye alınacak sistem, 2 gün boyunca kentte test edilecek. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklama ile test nedeniyle kırmızı alarm düzeyinde sirenler çalacağı belirtilerek, vatandaşların paniğe kapılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "İlimizde kurulum çalışmaları tamamlanan İkaz ve Alarm Sisteminin devreye alma, test ve muayene kabul işlemleri kapsamında, 11-12 Haziran 2026 tarihlerinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ilimiz genelinde bulunan tüm sirenler (Belediye Anons Sistemi ve İl Müftülüğü Merkezi Ezan Sistemi de dahil) test amacıyla yüksek ses seviyesinde Test Kırmızı Alarm çaldırılacaktır. Test yayınlarında, 'Dikkat Dikkat, İlimizde Kurulan İkaz ve Alarm Sisteminin Test Yayınıdır, Lütfen Panik Yapmayınız' anonsunun ardından 30 saniye süreyle dalgalı siren sesi (kırmızı alarm) verilecektir. Vatandaşlarımızın test yayınları sırasında paniğe kapılmamaları önemle rica olunur" denildi. - BARTIN