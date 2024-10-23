Bartın Çimento Fabrikasının bahçesinde budama yapan bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Bartın Çimento Fabrikası bahçesinde ağaç budama işi yapan 52 yaşındaki Erkan Öztürk'ün kestiği ağaç üzerine devrildi.
Ağır yaralanan Öztürk, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Ağaç Devrilmesi: İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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