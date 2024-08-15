Bartın'da Anız Yangını Korkuttu

Bartın'da meydana gelen anız yangını korkuttu
BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde anız yangını korkuttu.
Ulus ilçesi Dodurga köyü Balıçak mevkiinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ulus ve Apdipaşa Belediyelerinin itfiaye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürdü.
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