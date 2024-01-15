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Bartın'da Araç Kanala Düştü, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bartın'da Araç Kanala Düştü, Sürücü Yaralandı

Bartın Çaydüzü Kavşağında seyir halinde bulunan bir araç, virajı alamayarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyiye giderken, kazanın ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Bartın\'da Araç Kanala Düştü, Sürücü Yaralandı
15.01.2024 - 23:24,  Güncelleme: 23:27
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Bartın'da virajı alamayan araç, yol kenarındaki kanala düştü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Çaydüzü Kavşağında seyir halinde bulunan M.S idaresindeki 74 BM 728 plakalı araç, virajı alamayınca kanala düştü. Ters dönen araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüsü ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlenirilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kazanın ardından ise yolda bir süre ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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