Bartın'da çöp konteynerinde çıkan yangını mahalleli söndürdü
Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, su bidonları ve kovalarla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü; yangının camların güneş ışınlarını yansıtması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Bartın'da çöp konteynerinde çıkan yangın mahalleli tarafından söndürüldü.
Bartın merkezde bulunan Çaydüzü Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark eden vatandaşlar, etkisini artıran alevlere müdahale etti. Vatandaşların getirdiği su bidonları ve kovaları ile yangın söndürüldü. Yangın sebebinin ise çöpe atılan camların güneş ışınları ile etkisi sonucunda olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA
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