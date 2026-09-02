Bartın\'da çöp konteynerinde çıkan yangını mahalleli söndürdü

Bartın'da çöp konteynerinde çıkan yangın mahalleli tarafından söndürüldü.

Bartın merkezde bulunan Çaydüzü Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark eden vatandaşlar, etkisini artıran alevlere müdahale etti. Vatandaşların getirdiği su bidonları ve kovaları ile yangın söndürüldü. Yangın sebebinin ise çöpe atılan camların güneş ışınları ile etkisi sonucunda olduğu tahmin ediliyor.