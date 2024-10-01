Bartın'da Eğitime Hava Şartları Nedeniyle Ara Verildi

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Bartın'da, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği duyuruldu.

Bartın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 02.10.2024 Çarşamba günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 2 Ekim 2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - BARTIN