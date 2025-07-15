Bartın\'da Eşe Bıçaklı Saldırı: Fati Asan Hayatını Kaybetti

Bartın'da boşandığı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Fati Asan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Eşyalarını almak için eve gelen şahsın, eski karısı ve üvey kızının geç vakitte geldiğini görünce kıskançlık krizine girerek çıkan tartışmanın ardından cinayetin gerçekleştiği ortaya çıktı.

Bartın Orduyeri Mahallesi'nde meydana gelen olayda 61 yaşındaki Erdinç Asan, çıkan tartışmada yaklaşık 2 hafta önce boşandığı eşi 46 yaşındaki Fati Arslan ve üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu bıçaklayarak yaralamış, talihsiz kadın hastanede hayatını kaybederken, Ebru Emeksizoğlu ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Fati Asan için memeleketi Bartın'ın Muratbey köyünde cenaze töreni düzenlendi. Fati Asan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Ağdacı Köyü'nde aile kabristanına defnedildi.

Ağır yaralanan Ebru Emeksizoğlu'nun yoğu bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı

Eşini bıçaklayarak evden uzaklaşan ve bir süre sonra polise teslim olan Erdinç Avşar'ı, tır ve otobüslerde şoförlük yaptığı öğrenildi. İstanbul'da yaşayan Erdinç Avşar'ı öldürdüğü eski karısı ile yaklaşık 1 yıl önce evlendiği ve 2 hafta öncesinde ise anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı. Anlaşmalı boşanmayla eşinden ayrılan Erdinç Asan'ın, eşyalarını geri alabilmesi amacıyla verilen yaklaşık 3 haftalık izin nedeniyle Bartın'a geldiği kaydedildi.

Erdinç Asan'ın kalacak yeri bulunmaması nedeniyle boşandığı eşinin evinde kalmak istediği öğrenildi. Olay günü Fati Asan'ın evde olmadığını gören Erdinç Asan'ın, eski karısı ve üvey kızının geç vakitte dışarıdan gelmesi nedeniyle kıskançlık krizine girdiği ve aralarındaki tartışmanın daha da büyüdüğü ileri sürüldü.

Gözaltına alınan Erdinç Asan'ın ise ifade ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi. - BARTIN