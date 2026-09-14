Bartın\'da ilköğretim kutlaması yağmura rağmen çelenk töreniyle başladı

Bartın'da ilköğretim haftası kutlamaları şiddetli yağışa rağmen start aldı. Alana getirilen öğrenciler, ıslanmamaları için sundurma altında, öğretmenleri ise yağmur altında töreni tamamladı.

Bartın'da ilköğretim Haftası kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreni ile başladı. Program öncesi başlayan yağış, tören esnasında ise şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle öğrenciler ve öğretmenlerin bir kısmı sundurma altına ve çadırlara sığındı. Alana hazırlıklı gelen idareci ve öğretmenler ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Şiddetli yağış altında, tören saatini bekleyen bir öğretmenin ise elindeki plaj şemsiyesi ile yağmurdan korunmaya çalışması dikkat çekti. Yağmura rağmen başlayan programda Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve 2 öğrenci anıta çelenk bıraktı. Sırılsıklam ıslanan Müdür Aşçı, o anları, "Tarihi an" olarak değerlendirirken, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Açık alanda bekleyen öğretmen ve idareciler, saygı duruşu öncesinde şemsiyelerini kapatarak, esas duruşa geçti. Öğrenciler ise ıslanmaması için durdukları sundurma altında, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğretmen ve idareciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şemsiyelerini açarak alandan ayrıldı.