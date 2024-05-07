Bartın'da 54 bin 360 adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Bartın'da 54 bin 360 adet kaçak sigara ele geçirildi

Bartın\'da 54 bin 360 adet kaçak sigara ele geçirildi

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 54 bin 360 adet içi tütünle doldurulmuş içime hazır sigara ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alınırken, sigaralara el konuldu ve imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

07.05.2024 21:15
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Bartın'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan araçta 54 bin 360 adet içi tütünle doldurulmuş içime hazır sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik gerçekleştirilen kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler1 kişiyi gözaltına alırken, araç içerisinde yaptığı aramada ele geçirilen 54 bin 360 adet içi tütünle doldurulmuş içime ve satışa hazır vaziyette sigaraya, imha edilmek üzere el koydu.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da 54 bin 360 adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da 54 bin 360 adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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