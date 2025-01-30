Bartın'da Kalp Krizi İhtimaliyle Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bartın'da Kalp Krizi İhtimaliyle Ölü Bulundu

Bartın\'da Kalp Krizi İhtimaliyle Ölü Bulundu

47 yaşındaki Özcan Ekinci, evinin tuvaletinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

30.01.2025 19:30
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Bartın'da yakınlarının haber alamadığı 47 yaşındaki şahıs, evinin tuvaletinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi 714. Sokak'ta 2 katlı evin üst katında oturan ve en son dün akşam evine gittiği görülen Özcan Ekinci'den (47) bir daha haber alamayan yakınları durumu polise buldurdu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması üzerine ise itfaiye ekipleri, evin açık camından içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, evin tuvaletinde Özcan Ekinci'yi hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan kontrolde Ekinci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Acı haber sağlık ekipleri eşliğinde verildi

Yapılan ilk incelemelere göre Ekinci'nin gece yarısından sonra yaşamını yitirdiği ve kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Özcan Ekinci'nin babasının da bir hafta önce kalp krizi geçirdiği ve anjiyo olduğu öğrenilirken, oğlunun ölüm haberinin ise babaya sağlık ekipleri eşliğinde verildiği belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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