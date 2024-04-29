Bartın'da Kalp Krizi Sonucu Ölen Kişi Belirlendi - Son Dakika
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Bartın'da Kalp Krizi Sonucu Ölen Kişi Belirlendi

Bartın\'da Kalp Krizi Sonucu Ölen Kişi Belirlendi

Bartın'ın Şadırvan Caddesi'nde hareketsiz yatan bir kişinin ölü bulunması üzerine yapılan incelemeler sonucunda, 45 yaşındaki Bayram Uzunay'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. İnşaat işçisi olan Uzunay'ın cenazesi, Tarlaağzı Mezarlığı'nda defnedilecek.

29.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:20
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Bartın'da caddede ölü bulunan Bayram Uzunay'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye Bartın'ın Şadırvan Caddesi'ndeki kaldırımda dün akşam 22: 30 sıralarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler 112 ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen kişinin 45 yaşındaki Bayram Uzunay olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılan Bayram Uzunay'ın il belirlemelerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybettiği öğrenildi. Yalı bölgesinde cam duvar inşaatında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Bayram Uzunay'ın, çarşıda gezerken kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Otopsi ve diğer işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Uzunay'ın cenazesi, öğle namazınI müteakiben Tarlaağzı Mezarlı'nda defnedileceği kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Kalp Krizi Sonucu Ölen Kişi Belirlendi - Son Dakika

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