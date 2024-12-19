Bartın'da Kavga: 1 Yaralı, 1 Sinir Krizi - Son Dakika
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Bartın'da Kavga: 1 Yaralı, 1 Sinir Krizi

Bartın\'da Kavga: 1 Yaralı, 1 Sinir Krizi

Şadırvan Caddesi'nde laf atma nedeniyle kavga çıktı; 1 kişi yaralandı, 1 kadın sinir krizi geçirdi.

19.12.2024 20:53
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Bartın'ın en işlek caddelerinden olan Şadırvan'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, bir kadın da sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Şadırvan Caddesi'nde seyir eden A.K. ile kendisine laf attığı ileri sürülen E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine ise ortalık karıştı. Yola taşan kavga nedeniyle bir süre trafiğin kilitlendiği olayda bir kişi yaralanırken, 1 kadın ise sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay büyümeden önlenirken, polis tarafları etkisiz hale getirdi. Olay yerinde A.K., ambulansla hastaneye kaldırılan E.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Kavga: 1 Yaralı, 1 Sinir Krizi - Son Dakika

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