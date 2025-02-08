Bartın'da Kundaklama İddiası: İtfaiyeci Faciyi Önledi

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Bartın'daki ev yangınında kundaklama iddiası: Kahraman itfaiyeci faciayı önledi

BARTIN - Bartın'da bir evde yangın çıktı. Kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangının çevredeki evlere sıçramasını izinli itfaiye erinin ilk müdahalesi önledi.

Karaçay Mahallesi'nde akşam saatlerinde Yaşar Tepe'ye ait bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar Mahalle Muhtarı Serkan Girgin'i arayarak, yardım istedi. Muhtar Girgin, 112 ihbar hattını aradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahraman itfaiyeci faciayı önledi

Yanan evin yakınlarında oturan ve izinli itfaiyeci Erkan Düzgün ise, yangın anında evin doğalgazı ve elektrik sigortalarını kapattı. Yangın büyümesini ve çevredeki evlere sıçramasını önleyen itfaiye eri Düzgün, itfaiye merkezi ile sürekli irtibat halinde bulunarak, yangın hakkında bilgi vererek koordinasyonu sağladı. İtfaiyeci, kısa sürede yangına müdahale edilmesini sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yanan binanın bitişiğindeki dairede oturan ev sahibi Yaşar Tepe'nin yangın anında bir yakınında misafirlikte bulunduğu öğrenildi. Evde kimsenin olmadığı anda başlayan yangının kundaklama sonucu çıktığı tahmin ediliyor.