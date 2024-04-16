Bartın'da Kurye Kaza Geçirdi, Sipariş Başka Bir Kurye Tarafından Teslim Edildi - Son Dakika
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Bartın'da Kurye Kaza Geçirdi, Sipariş Başka Bir Kurye Tarafından Teslim Edildi

Bartın\'da Kurye Kaza Geçirdi, Sipariş Başka Bir Kurye Tarafından Teslim Edildi

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'nde bir moto kurye ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda kurye yaralanırken, taşıdığı sipariş ise başka bir kurye tarafından gideceği adrese teslim edildi. Yaralı kurye ise hastaneye kaldırıldı.

16.04.2024 16:16
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Bartın'da sipariş götüren bir moto kurye ile otomobil çarpıştı. Kazada kurye yaralanırken, taşıdığı sipariş ise başka bir kurye tarafından gideceği adrese teslim edildi.

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi Sosyal Güvenlik Kurumu İl Binası önünde seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 74 ABC 792 plakalı motosiklet ile ara yoldan çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen 74 AAT 035 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir restoranda çalışan ve sipariş taşıyan bir kurye olduğu öğrenilen motosiklet sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kuryenin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, yaralı sürücünün taşıdığı sipariş ise kazanın olay yerine gelen bir başka kurye tarafından alınarak gideceği adrese teslim edildi.

Kazanın ardından polis yolda güvenlik önlemleri aldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Kurye Kaza Geçirdi, Sipariş Başka Bir Kurye Tarafından Teslim Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Kurye Kaza Geçirdi, Sipariş Başka Bir Kurye Tarafından Teslim Edildi - Son Dakika
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