Bartın\'da Maskeli Hırsız Yakalandı

Bartın'da demir çubuk ile bir iş yerinin camını kırarak, içeriden 500 bin TL değerinde cep telefonu, laptop gibi malzemeler çalan maskeli ve eldivenli hırsız, polisin saatlerce süren 18 güvenlik kamerasının kaydını incelemesinin ardından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yakalanan şahıs gözaltına alınırken, çaldığı cep telefonları da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Bartın Orta Mahallesi Piryancılar Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu satan iş yerinin camı kırılarak, içerisinden yaklaşık 500 bin TL değerinde farklı markalardaki cep telefonu, laptop gibi çeşitli elektronik eşyalar çalındı. Olay yerine gelen Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde ve çevresinde inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahsın maske ve eldiven kullandığını, demir bir çubuk ile iş yerinin camını kırdığını belirledi. Çaldığı malzemelerle birlikte kayıplara karışan şahsın, kimliğini belirlemek için titiz bir çalışma başlatan ekipler, bir taraftan parmak izi gibi olay yerinde bıraktığı izleri araştırırken, diğer taraftan da çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Şahsın olay yerinde parmak izi bırakmadığını tespit eden ekipler, şahsın olay yerinden kaçtığı istikamete doğru 18 adet güvenlik kamera görüntüsünü tespit etti. Saatlerce görüntüleri inceleyen ekipler, yürüttükleri teknik çalışmaların da desteği ile maskeli ve eldivenli hırsızın kimliği belirlendi. N.G.'nin peşine düşen ekipler, şahsın şehirlerarası otobüs terminali çevresinde bulunun 06 plakalı bir aracın içerisinde görüldüğünü tespit etti. O bölgede başka bir çalışma yürüten Narkotik Şube ekipleri tarafından durdurulan araçta, bulunan N.G, gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada ise çeşitli markalardaki 24 adet cep telefonu ele geçirildi.

Satamadan yakalandı

Araçta bulunan cep telefonlarının çalınan cep telefonlar olduğu belirlenirken, gözaltına alınan N.G'nin ise onları satmak istediği ve satamadan polislere yakalandığı öğrenildi. Ele geçirilen cep telefonları tutanak karşılığında iş yeri sahibine teslim edilirken, hırsızlık gibi yaklaşık 20'yi aşkın suç dosyası bulunduğu belirlenen N.G ise ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

İş yerinin camını kırdığı ve malzemelerle kaçtığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde N.G'nin hırsızlık öncesinde iki kez iş yerinin önüne geldiğini görüldü. N.G'nin ilk seferde iş yerinin kapısının önünde bir süre çevreye bakındıktan sonra elindeki demir çubuğu bırakarak, köşe başına gittiği ve bir süre de burada etrafı gözlemlediği belirlendi. N.G'nin ikinci seferde ise iş yerinin camı kırarak, hızla ara sokağa doğru kaçması görüntülerde yer aldı. Yine köşe başında kısa bir süre bekleyerek gürültüyü duyan yada fark eden olmadığını anlayınca ise üçüncü kez iş yerinin önüne girdi. Hızla camın kırıldığı yerden içeriye giren N.G.'nin yaklaşık 40 saniye içerisinde cep telefonu ve laptop gibi malzemeleri alarak iş yerinden uzaklaştığı yer aldı. - BARTIN