Bartın'da tekeri patlayan motosiklet devrildi. Motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu, yaralandı.
Bartın- Amasra kara yolunda, Amasra istikametine gitmekte olan motosikletin tekeri patladı. Devrilen motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü ve arkasındaki yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyiye gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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