Bartın\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bartın'da otomobilin arkadan çarptığı motosiklet devrilirken sürücüsü de yola savruldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mevren Kavşağı'nda, Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir eden A.D. idaresindeki motosiklete arkadan gelen otomobil çarptı. Motosiklet devrilirken sürücüsü de yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü A.D., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedneiyle yek şeridi kapanan yolda jandarma ekipleringüvenliği sağladı.

Yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - BARTIN