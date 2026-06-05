Bartın\'da Muhtar Silahla Öldürülmüş Bulundu

Bartın'da bir muhtar evinin garajında ölü olarak bulundu.

Bartın merkez ilçesine bağlı Bakioğlu köyü Muhtarı Cemal Çetintav, gece evinin önündeki garajda hareketsiz halde bulundu. Yakınları, vakit kaybeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulmuş olan Çetintav'ın öldüğünü belirledi. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BARTIN