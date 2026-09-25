Bartın'da müstehcen görüntü soruşturmasında işletme sahibi ve bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da müstehcen görüntü soruşturmasında işletme sahibi ve bir şüpheli tutuklandı

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Bartın'da 2 kadına ait müstehcen görüntülerin kaydedilip yurtdışı sitelere yüklenmesi soruşturmasında gözaltına alınan işletme sahibi ve bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ikametinde ve görüntülerin çekildiği işletmede dijital materyallere el konulurken siteye erişim engellendi.

Bartın'da bir işletme içerisinde, 2 kadına ait müstehcen görüntüleri kaydederek internet ortamındaki bazı sitelere yüklenmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faaliyet gösteren bir işletme içerisinde, biri 18 yaşından küçük 2 kadın mağdura ait müstehcen görüntüleri kaydederek internet ortamındaki bazı sitelere yüklenmesi ile ilgili B.K. hakkında, cinsel istismar ve müstehcen görüntülerin üretiminde çocukları kullanma suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli B.K yakalanarak gözaltına alınırken şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Görüntülerin yüklendiği yurtdışı kaynaklı siteye erişimin engellenmesi kararı alınırken, görüntülerin çekildiği işletmede de arama faaliyeti yapılarak dijital materyallere el konuldu.

Müstehcen görüntüleri kaydettiği iddia edilen şüpheli B.K ve fuhuşa yer ve imkan sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi Ö.Ö., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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