Bartın'da Ormancıya Saldırı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Ormancıya Saldırı İddiası

Bartın\'da Ormancıya Saldırı İddiası

Bartın'da kereste fabrikası sahibi, ormancının hırsızlık suçlaması sonrası tartışma yaşandığını açıkladı.

11.12.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da ormandan fazla tomruk alındığı iddiasıyla ormancıya saldırdığı ileri sürülürken kereste fabrikasının sahibi ve çalışanları iddiayı yalanladı. Yaşananları anlatan Çakır kardeşler, orman muhafaza memuru Z.Ö.'nün silahına davranarak havaya eteş ettiğini ileri sürdü.

İddiaya göre Bartın'ın Ulus İlçesi Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Muhafaza Memuru Z.Ö., ihale ile 4 istif tomruk alan kereste fabrikasına tomrukların teslim ve sayımı esnasında sözlü ve fiziki saldıya uğramış, soruşturma başlatılan olayla ilgili işletme sahibi Murat Çakır ile çalışanlarından ağabeyi olan Muhammet Çakır ve babası Zeki Çakır'ın ifadesi alınmıştı.

Olayın ardından işletme sahibi Murat Çakır ile ağabeyi Muhammet Çakır iddiaları yalanladı. Murat Çakır, tartışmanın orman muhafaza memuru Z.Ö.'nün kendilerini, hırsızlıkla suçlaması nedeniyke başladığını belirterek, "ihale ile ormandan 4 istif tomruk satın aldık. İlk istifte 33 tomruk fazla taşımız, bunun üzerine ormancı bizi hırsızlıkla, çalmakla suçladı. Bu söz üzerine ise tartışma yaşandı. Zaten tomrukları ormandan araca yüklerken de, araçtan indirilirken de sayılır, tespiti yapılır. Ayrıca tomruklar mühürlenir bize teslim edilir. Gelen ilk istif yükte 33 civarında, fazla tomruk çıkmış. Biz de çıkan fazlalıkların, diğer alacağımız, 3 istif yükten düşülebileceğini anlatmaya çalışarak, biz işimizi yapmaya çalıştık. Biz bir an önce, ormanda bulunan ve tağmur nedeniyle ıslanan 3 istif yükü de getirebimenin telaşındaydık" diye konuştu.

Yaşananları anlatan Muhammet Çakır ise, Orman Muhafaza Memuru Z.Ö.'nün kendiketini anlamamakta ısrar etmesi ve cep telefonu ile görüntü çekmesi üzerine ise iş makinesinden inerek tartışmaya başladığını kaydetti. Muhammet Çevik, "O anlarda sinirli bir şekilde ormancı ile tartışmaya başladık. Muhtemeken sinirli halim neniyle korktu, 2 el havaya ateş açtı. Silah sesini duyan ve içeride bulunan babam Zeki Çakır geldi. Ormancının elinde silahı görünce, silahın bana ateş edilmesi endişesiyle ormancının elinden silahı almaya çalıştı. O esnada ikisi birden yere düştü. Sonra ikisini ayırdık. Ormancı da bizde kolluk kuvvetlerini arayarak, anlaşmazlık olduğunu ifade ettik" diye konuştu.

Çakır kardeşler ve babası Zeki Çakır yaşananların arsından jandarmanın daveti ile karakola giderek ifade verdi. Z.Ö.'nün şikayetçi olduğu çakır kardeşler ve babası Zeki Çakır, iş yerlerinde silahla havaya ateş eden orman muhafa memurundan şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan savcılık soruşturmasının da sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Ormancıya Saldırı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:31:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Ormancıya Saldırı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.