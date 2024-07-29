Bartın'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1'i Ağır 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bartın'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1'i Ağır 6 Kişi Yaralandı

Bartın'ın Kurtköy mevkisinde, kontrolden çıkan bir otomobil ile karşı yönden gelen bir minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, minibüste bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın nedeni olarak otomobil sürücüsünün yola serilen mıcır nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürüldü. Minibüsün ise köy servisi olduğu belirtildi.

29.07.2024 13:35
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Bartın'da kontrolden çıkan otomobil ile bir minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtköy mevkisinden Bartın istikametine seyreden 24 yaşındaki Ö.A. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak karşı istikametten gelen 55 yaşındaki A.P. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü ağır yaralanırken, minibüste bulunan 5 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ö.A.'nın yola serilen mıcır nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülürken, kazaya karışan minibüsün ise köy servisi olduğu belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1'i Ağır 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1'i Ağır 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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