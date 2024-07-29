Bartın'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1'i Ağır 6 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil ile bir minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtköy mevkisinden Bartın istikametine seyreden 24 yaşındaki Ö.A. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak karşı istikametten gelen 55 yaşındaki A.P. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü ağır yaralanırken, minibüste bulunan 5 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ö.A.'nın yola serilen mıcır nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülürken, kazaya karışan minibüsün ise köy servisi olduğu belirtildi. - BARTIN