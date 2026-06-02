Emniyet mensubu evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Emniyet mensubu evinde ölü bulundu

Emniyet mensubu evinde ölü bulundu
02.06.2026 22:14  Güncelleme: 22:25
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Bartın Amasra'da 16 yıldır emniyette teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Recep Kiren (58), sabah mesaisine gelmemesi üzerine arkadaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Kiren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Kiren'in cenazesi morga kaldırıldı.

Bartın Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 16 yıldır teknisyen yardımcısı olarak görev yapan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri ek binasında görevli olan Recep Kiren'in (58) sabah saatlerinde mesaisine gelmemesiyle ortaya çıktı. Kiren'in işe gecikmesinden ve kendisine ulaşılamamasından şüphelenen mesai arkadaşları, durumdan endişe ederek yalnız yaşadığı ikametgahına gitti. Kiren'in, Kum Mahallesi Dereyanı Sokak üzerinde bulunan evine gelen iş arkadaşı, kapının kilitli olmadığını fark ederek içeri girdi. Odaları kontrol eden mesai arkadaşı, 58 yaşındaki teknisyen yardımcısını hareketsiz halde buldu. Durumun hemen bildirilmesi üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ve uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde, Recep Kiren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çevresinde çok sevilen bir personel olan Kiren'in bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve bu doğrultuda tıbbi tedavi gördüğü öğrenildi. Acı haberi alır almaz Dereyanı Sokak'taki eve akın eden emniyet mensupları ve Kiren'in mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. 16 yıl boyunca aynı çatı altında omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan polis ekiplerini, çevre sakinleri teselli etmeye çalıştı.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemenin ardından, Recep Kiren'in cenazesi Amasra Belediyesi morguna kaldırıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Amasra, Bartın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet mensubu evinde ölü bulundu - Son Dakika

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