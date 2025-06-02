Bartın'da Romantik Anlar: Evlilik Teklifi ve Konser - Son Dakika
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Bartın'da Romantik Anlar: Evlilik Teklifi ve Konser

Bartın\'da Romantik Anlar: Evlilik Teklifi ve Konser
02.06.2025 02:39
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Bartın Çilek Festivali'nde bir genç, Güliz Ayla konserinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Bartın'da bir genç, pop sanatçısı Güliz Ayla konserinde sahneye çıkarak, binlerce kişinin gözü önünde kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. "Evet" cevabı alan genç, sanatçı ile birlikte şarkı söyledi.

Bartın'da düzenlenen Çilek Festivali renkli ve ilginç görüntülere sahne oluyor. Festivalin ikinci gününde çilekli pasta yarışması düzenlendi. Jüri üyeleri, birbirinden güzel 19 pasta arasından en iyisini seçmekte zorlandı. Birinciye 5 bin TL ödülün verildiği yarışmanın kazananı Bartın ve çilek temalı yaş pastayı hazırlayan Ekin Aytekin oldu.

Yarışmanın ardından ise halk oyunları gösterileri sergilendi. DJ performanslarının da yer aldığı ikinci günün finalinde ise pop sanatçısı Güliz Ayla, sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konserde, sanatçı binlerce kişiyi coşturdu.

Sanatçıdan kendisine ilginç benzetme

Pop sanatçısı Güliz Ayla, sahnede yaptığı kısa konuşmada çileğe benzemek istediğini fakat giydiği yeşil kıyafet nedeniyle olgunlaşmamış çileğe benzediğini söyledi. Sanatçı, "Burada olmaktan çok mutluyum. Ben de çileğe benzemek istedim, olmadı. Yeşil kaldım biraz. Olmamış, tatlı değil mi? Daha tam olmamış, yani mevsiminde değil" dedi.

Sahneye çıkan bir hayranı ise kara kalem çalışması ile çizdiği resmi ünlü sanatçıya verdi. Kız arkadaşı ile birlikte sahneye çıkan bir genç ise, sahnede arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Diz çökerek, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunan genç, "evet" cevabı alması üzerine alandakiler tarafından alkışlandı. Ünlü sanatçı ise, teklifin ardından "ve sizi karı koca ilan ediyorum" diye espri yaparak, çifti kutladı. Gençlerin sevinç ve heyecanına ortak olan sanatçı, bir şarkısını da onlarla birlikte seslendirdi.

Programda sanatçıya 1 sepet Bartın çileği hediye edildi.

Festivalin ikinci günü etkinlikleri sanatçının verdiği konserin ardından sona erdi - BARTIN

Kaynak: İHA

Evlilik, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Romantik Anlar: Evlilik Teklifi ve Konser - Son Dakika

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