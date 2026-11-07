Bartın\'da sağanak etkili oldu, Ulus köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bartın'da sağanak etkili oldu, Ulus köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın şehir merkezinde geceden itibaren etkili olan sağanak yollarda su birikintilerine yol açtı. Ulus ilçesine bağlı köylerde kar yağışı başladı, 1030 metre rakımdaki Isırganlı köyü çevresinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı ve köylüler zor anlar yaşadı.
Bartın'ın şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerindeki köylere ise kar yağdı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Bartın'ın şehir merkezinde geceden itibaren sağanak yağış etkili olurken, Ulus ilçesine bağlı köylerde ise kar yağışı başladı. Yağmur nedeniyle merkezdeki yollarda su birikintileri olurken, köyler ise kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanırken, 1030 metre rakımmı Isırganlı köyü ve çevre köylerinde kar kalınlığı 10 sahtimetreye ulaştı. Saban her yeri beyaza bürüyen kar nedeniyle köylüler de zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte bölgedeki hava sıcaklıkları da düştü.
Kar yağışının yüksek kesimlerde hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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