Bartın\'da sağanaktan kaçıp ağaca çıkan kedi itfaiye ekiplerince indirildi

Bartın'da sağanaktan kaçıp ağaca çıkan kedi itfaiye ekiplerince indirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın'da evden kaçan kedi, sağanak yağışa yakalanınca yağmurdan korunmak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kediyi güvenli şekilde indirerek yapılan kontrolün ardından sahibine teslim etti.
Bartın'da evden kaçarak sağanak yağışa yakalanan kedi çıktığı ağaçtan ekiplerin müdahalesi ile indirildi.
Evden kaçan kedi, sağanak yağışa yakalandı. Yağmurdan korunmak için çıktığı ağaca çıkan hayvan ağaçta mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ağaçta mahsur kalan kediyi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden indirmeyi başardı.
Kurtarılan kedi, yapılan kontrolün ardından sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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