Bartın\'da Şarj Kavgası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

3.Sayfa

Bartın'daki şarj kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

BARTIN - Bartın'da telefon şarjı nedeniyle çıkan kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayı anlamaya çalıştığını söyleyen Coşkun Güngörür, ne olduğunu anlamadan yere yatırılıp ters kelepçe takıldığını kaydetti.

Bartın'a bağlı Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesindeki bir büfenin önünde telefon şarj etme meselesi yüzünden kavga çıkmış, polis müdahalesi ile 2 taraftan da 4 kişi etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürülmüştü. Polisin tarafları etkisiz hale aldığı anlar, cep telefonu kameraları ile görüntülenmişti. Yaşanan kavganın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavganın ilk başladığı anlarda 3 gencin büfe önüne gelerek, işletme çalışanına saldırarak, darp etmesi anları da yer aldı. Yaşanan olay da ters kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Coşkun Güngörür, kendisinin olaya anlamaya çalışırken ters kelepçelendiğini söyledi. Yaşananları anlatan Güngörür, "yaşadığımız talihsiz olayın başlangıcında 3-4 şahıs geliyor. Ben izinliydim. Çocuklar zorla tehditle bir şeyler yapmak istiyor. Oğlumda dışarı çıkarıyor, ben de evdeyim. Komşudan telefon gelimce koşa koşa geldik. Kim olduğunu görmek istediğimde ne olduğunu anlamadan ortalık karıştı. Polislere derdimi anlatmaya fırsat kalmadı. Derdimizi polise anlatamadık. Biber gazı sıkıldı. Ters kelepçelenip yere yatırıldım. Ailecek hak etmediğimiz bir muameleye maruz kaldık. Görüntüler de zaten vardı yaşananlar. Ben zorluk çıkartmadım, ben esnafım. Üzerimde kesici bir şey, alet yok. Yaşadığım rezillik, gören herkesi de şok etti. Polisten de şikayetçi olduk. Ben zaten soyulmuşum, çocuklarım darp edilmiş. Anlayamadığımız bir durumdu" diye konuştu.

Polisteki işlemlerin ardından taraflar serbest bırakılırken, Güngörür'ün şikayeti üzerine ise polisin başladığı adli işlemlere jandarmanın devam ettiği öğrenildi.