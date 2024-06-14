Bartın'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Yıldırım Düşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Yıldırım Düşmesi

Bartın'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir ağaca yıldırım düştü ve ağaç karayoluna devrildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

14.06.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu Bartın'da, yıldırım düşmesi sonucu bir ağaç karayoluna devrildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Şiddetli yağış ve fırtına Bartın'da da etkili oldu. Barın merkezde yağış ve fırtına nedeniyle araç sürücüler zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle araçlar güçlükle seyir ederken, şiddetli yağış nedeniyle ise de görüş mesafesi ise 1-2 metreye kadar düştü.

Bartın- Karabük yolu Ulupınar mevkisinde ise yol kenarında bulunan bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ikiye ayrılan ağaç ve dalları ise karayoluna devrildi. O anlarda yolun boş olması nedeniyle faciadan dönüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışman ardından ağaç ve dalları kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı - BARTIN

Kaynak: İHA

Fırtına, Bartın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Yıldırım Düşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Yıldırım Düşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement