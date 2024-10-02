Bartın\'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

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Bartın'da etkili olan sağanağın ardından su seviyesi yükselen Bartın Irmağı su baskınlarına neden olurken, yağışlarla birlikte ırmak adeta çamur akmaya başladı.

Bartın'da 3 gündür devam eden şiddetli yağış, bölgede ciddi maddi hasara yol açtı. Yağışların ardından çok sayıda heyelan, kaya düşmesi, ağaç devrilmesi gibi maddi hasara yol açan olaylar meydana gelirken, Bartın Irmağı'nda su seviyeleri yükseldi.

Çağlayan mevkisinde ırmağın taşması sonucu yanındaki yol sular altında kaldı, Yalı mevkisinde bulunan parktaki heykeller ve aydınlatma direkleri de su içerisinde kaldı.

Küçük girdaplar oluştu

Şiddetli yağışın ardından ırmağın rengi de çamur rengine döndü. Bartın Irmağı'nın Arıt tarafından gelen sular ile Kozcağız tarafından gelen suların birleştiği noktada küçük girdaplar oluştu.

Sağanağın etkisini kaybetmesine rağmen polis, AFAD ve belediye ekipleri sürekli kontroller yaparak, ırmağın farklı noktalardaki su seviyesini denetlemeye devam ediyor. - BARTIN