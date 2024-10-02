Bartın'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Bartın\'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Bartın'da devam eden sağanak yağışlar sonrası Bartın Irmağı'nda su seviyeleri yükseldi, birçok bölgede su baskınları ve maddi hasarlar meydana geldi. Ekipler, durumu kontrol altında tutmak için denetimlerini sürdürüyor.

02.10.2024 20:09  Güncelleme: 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da etkili olan sağanağın ardından su seviyesi yükselen Bartın Irmağı su baskınlarına neden olurken, yağışlarla birlikte ırmak adeta çamur akmaya başladı.

Bartın'da 3 gündür devam eden şiddetli yağış, bölgede ciddi maddi hasara yol açtı. Yağışların ardından çok sayıda heyelan, kaya düşmesi, ağaç devrilmesi gibi maddi hasara yol açan olaylar meydana gelirken, Bartın Irmağı'nda su seviyeleri yükseldi.

Çağlayan mevkisinde ırmağın taşması sonucu yanındaki yol sular altında kaldı, Yalı mevkisinde bulunan parktaki heykeller ve aydınlatma direkleri de su içerisinde kaldı.

Küçük girdaplar oluştu

Şiddetli yağışın ardından ırmağın rengi de çamur rengine döndü. Bartın Irmağı'nın Arıt tarafından gelen sular ile Kozcağız tarafından gelen suların birleştiği noktada küçük girdaplar oluştu.

Sağanağın etkisini kaybetmesine rağmen polis, AFAD ve belediye ekipleri sürekli kontroller yaparak, ırmağın farklı noktalardaki su seviyesini denetlemeye devam ediyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 23:32:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement