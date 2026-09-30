Bartın'da sinir krizi geçiren şahıs evinde havaya ateş açtı, gözaltına alındı - Son Dakika
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Bartın'da sinir krizi geçiren şahıs evinde havaya ateş açtı, gözaltına alındı

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Bartın\'da sinir krizi geçiren şahıs evinde havaya ateş açtı, gözaltına alındı
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Bartın Esentepe Mahallesi'nde sinir krizi geçiren şahıs, evinde havaya ateş açınca komşularının ihbarıyla gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, alkollü şahıs hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem başlatıldı; psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Bartın'da evinde havaya ateş açan şahıs, mahallede paniğe neden oldu. Komşuların ihbarı ile bölgeye giden ekipler tarafından sakinleştirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 97. Sokak'ta Ş.T. isimli şahıs, geçirdiği sinir krizi sonucu ev içerisinde havaya ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyan komşuları 112 acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler tarafından sakinleştirilen şahıs gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ise, olayda yaralanan kimse olmaması nedeniyle geri gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafında ev içerisinde ve dışında inceleme yapılırken, Ş.T. hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Olay esnasında evde kimsenin bulunmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen şahsın alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikOlaylarBartınGüncelSon Dakika

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