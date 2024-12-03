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Bartın'da Tehlikeli Köprü Sorunu

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Bartın'da köylüler, canlarını riske atarak geçmeye çalıştıkları kusurlu köprüden şikayetçi.

03.12.2024 15:49
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Bartın'da köylülerin köprü çilesi

iki köyü birbirinden ayıran köprü uzun ray demirlerden oluşuyor

Köylülerin geçiş için canlarını tehlikeye attığı köprü itfaiye ve ambulansa geçit vermiyor

BARTIN - Bartın'ın Balat Köyü'nü ikiye ayıran köprü, köylüler için çile oluyor. Köylülerin canlarını tehlikeye attığı köprü, itfaiye ve ambulanslara da geçit vermiyor.

Bartın'ın Arıt bölgesinde bulanan Balat Köyü'nde, 3 adet 25 santimetre eninde 20 metre uzunluğundaki "U demir"den yapılan derme çatma köprü, köylüler için çile oluyor. Köyün iki yakasını birbirine bağlayan köprü üzerinden geçen insanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Yaz kış köprüyü kullanmak zorunda kalan köylüler, sallanan ve korkulukları bulunmayan köprüden güçlükle geçebiliyor. Yük taşıyan insanların ise büyük tedirginlik yaşadı köprüden geçerken ayağı kayanlar ve dengesini kaybedenler ise altından geçen dereye düşüyor. Köyde yaşayan kadın ve çocukların büyük bir kısmı dereye düştüklerini ifade ederken, hayvanları ise kış dönemimde yüksekliği 1 metreye ulaşan ırmağın içerisindeki buz gibi suyun içerisinden geçirmek mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

İtfaiye ve ambulansların geçişine de izin vermeyen köprü nedeniyle yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, 1996 yılında yapımına başlanan köprünün malzemelerinin 1998 yılındaki selde sulara karışmasının ardından yarım kaldığını ve tamamlanmadığını da kaydetti.

Bartın\'da Tehlikeli Köprü Sorunu
Kaynak: İHA

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