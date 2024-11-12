Bartın'da Tıkanan Rögar Merdivenleri Şelaleye Döndürdü

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Rögar tıkandı, merdivenler şelaleye döndü

Vatandaşlar akan su nedeniyle güçlükle yürüdü

BARTIN - Bartın'da tıkanan rögar nedeniyle merdivenler şelaleye döndü. Vatandaşları güçlükle yürümesine neden olan rögar ekipler tarafından açıldı.

Bartın Kırtepe Mahallesi'nde tıkanan rögar nedeniyle atık sular taştı. Yukarıçarşı'dan yalı mevkisine inen merdivenler suyla dolarken şelaleleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Merdivenlerdeki su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Merdivenlerde güçlükle yürüyen vatandaşlar, akan suyun lağım olması endişesini de taşıdı.

Ekipler kısa sürede müdahale etti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bartın Belediyesi Zabıta ve Kanalizasyon işleri ekipleri, yaptıkları incelemede suların yağmur suyu olduğunu belirleyerek, kısa sürede müdahalede bulundu. Demir çubuk yardımıyla tıkanan rögar yeniden açıldı.

Rögarın açılmasının ardından taşkın sona ererken, merdivenlerdeki sular da çekilmeye başladı.