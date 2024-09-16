Bartın\'da Tomruk Altında Kalan Şoför Hayatını Kaybetti

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Bartın'da üzerine tomruk düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü 58 yaşındaki Ekrem Ulusoy, kamyonundaki odunları Bartın Akmescit Köyü sınırındaki orman deposuna taşıdı. Kamyon kasasındaki tomrukları boşaltmak isteyen kamyon sürücüsü, bir anda üzerine gelen tomrukların altında kaldı. Ağır yaralanan Ulusoy, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN