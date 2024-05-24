Bartın\'da Polis Ekipleri Trafik Denetimlerini Arttırdı

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Bartın'da polis ekipleri trafik kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerini arttırdı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bartın- Karabük karayolu Muratbeyli mevkisinde uygulama yaptı. Ekipler, emniyet kemeri ve trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdırdı.

Bazı sürücüler ise son günlerde artan denetimler nedeniyle defalarca kez ceza yediklerini belirterek ekiplere tepki gösterdi. - BARTIN