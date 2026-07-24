Bartın'da Tuvalet Havalandırmasında Yangın Paniği - Son Dakika
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Bartın'da Tuvalet Havalandırmasında Yangın Paniği

Bartın\'da Tuvalet Havalandırmasında Yangın Paniği
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Bartın'da iş hanının bodrum katındaki tuvaletin havalandırmasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bartın'da bir iş hanının bodrum katında bulunan tuvaletin havalandırmasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi 155. Caddesi üzerinde bulunan Bayraktarlar iş hanının bodrum katında yer alan tuvaletin havalandırmasından akşam saatlerinde yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Bodrum katta açık iş yerinin bulunmaması faciayı önlerken, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Polis ve bekçiler tarafından iş hanı çevresinde geniş güvenlik tedbiri alındı.

İş hanına dolan duman nedeniyle görüş mesafesi düşen itfaiye ekipleri, vantilatör sistemi kurarak tuvalete ve havalandırma borusuna dolan dumanı tahliye ederken, iş hanının elektrikleri ise teknik ekipler tarafından kesildi. Ekipler tahliyenin ardından soğutma işlemini gerçekleştirerek, yangının sebebini belirlemeye çalıştı.

İlk belirlemelerde, yangının tuvaletin havalandırmasında biriken çöplerde başladığı ve atılan sigara izmaritinin alevlere neden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bartın, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da Tuvalet Havalandırmasında Yangın Paniği - Son Dakika

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