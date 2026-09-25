Bartın'da uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Bartın\'da uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı
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Bartın'da uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticareti yapan kişilere yönelik soruşturma kapsamında 8 adrese baskın düzenlendi; operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçvesinde 8 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Y.Ö. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan, İ.A. "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan tutuklanırken, O.S. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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