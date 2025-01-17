Bartın'da Zincirleme Kaza: Araçlar Birbirine Yapıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Zincirleme Kaza: Araçlar Birbirine Yapıştı

Bartın\'da Zincirleme Kaza: Araçlar Birbirine Yapıştı

Bartın'da meydana gelen zincirleme kazada, araçlar yarım saat süren çalışmayla ayrıldı.

17.01.2025 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da meydana gelen zincirleme kazada birbirine giren 2 araç, yarım saatlik çalışmayla birbirinden güçlükle ayrılabildi.

Bartın Yukarıçarşı Havuzbaşı mevkisinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada, iki araç adeta birbirine yapıştı. Öndeki otomobilin arka tamponunda bulunan çekici (çekme) demiri, arkasından çarpan aracın ön tamponuna girdi. Maddi hasarlı kazada araçların yaptırılması konusunda anlaşan sürücülerden ikisi, araçlarını hareket ettiremedi. Sürücülerin çabalarına rağmen araçlar birbirinden ayrılmayınca kaza yerine kaporta ustası çağrıldı. Kaporta Ustası Cengiz Parıldar, yaptığı incelemede, karavan çekmek için otomobilin arkasına monte edilen kanca şeklindeki demirin, kaza anında arkadaki aracın ön tamponunun altındaki panele girdiğini belirledi. Çabalarına rağmen kancayı, otomobilden çıkartamayan usta, iş yerinden gerekli malzemeleri getirterek, yeniden araçları ayırma çalışmasına başladı. Usta Parıldar, önce aracın arka tamponunda yer alan çekici demirini söktü, ardından da kaza esnasında arkadaki aracın ön paneline saplanan kancayı çıkardı. Yarım saati aşan çalışmanın ardından araçlar yeniden birbirinden ayrıldı.

Araçların olay yerinden ayrılmasının ardından kaza nedeniyle kontrollü olarak trafiğin sağlandığı yol yeniden normale döndü - BARTIN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Zincirleme Kaza: Araçlar Birbirine Yapıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:45:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Zincirleme Kaza: Araçlar Birbirine Yapıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.