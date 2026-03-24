Bartın'da Zincirleme Kaza Güvenlik Kamerasında

Bartın'da 3 aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın-Karabük yolu Kurtköy mevkisinde Bartın yönüne seyir eden A.A. idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonuna doğru manevra yaptığı esnada arkadan gelen G.B. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri, benzin istasyonundan çıkmaya hazırlanan S.Ö. yönetimindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulanan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - BARTIN