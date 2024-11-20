Bartın'daki Süs Havuzunda Skandal Temizlik

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Mide bulandıran görüntülerin yaşandığı havuz temizlendi

ilçeyi karıştıran süs havuzu deterjan döklüp, tazyikli su sıkılarak temizlendi

BARTIN - Bartın'da bir erkek şahıs tarafından tuvaleti yapılarak kirletilen havuz, deterjan ve tazyikli su ile temizlendi. Herkesin gözü önünde havuza tuvaletini yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle ceza uygulanamadığı belirtildi.

Bartın Yukarıçarşı mevkisinde bir erkek şahsın tuvaletini yaptığı süs havuzunda temizlik çalışması başlatıldı. Sokak ortasında gündüz vakti, aralarında kadınların da bulundupu onlarca kişi önünde meydana gelen olayın ardından süs havuzundaki su boşaltılarak, temizlik için hazır hale getirilmişti. Bugün ise Bartın Belediyesi temizlik işlerine bağlı ekipler tarafından havuzda temizlik çalışması yapıldı. Deterjan dökülen havuz, tazyikli su sıkılarak temizlendi.

Bir süre boş bir şekilde tutulacak olan havuzun yeniden temiz su doldurulmasının ardından yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Şahsın ajli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi

Olayın ardından yürütülen çalışmada şahsın kimliği belirlenirken, ismi kamuoyuna açıklanmadı. Ailesine teslim edilen şahsa, akli dengesinin yerinde olmadığı, bu nedenle adli yada idari bir işlem yapılamadığı öğrenildi.