Bartın'ın Ulus ilçesinde ahşap ev yangını - Son Dakika
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Bartın'ın Ulus ilçesinde ahşap ev yangını

Bartın\'ın Ulus ilçesinde ahşap ev yangını

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Çerde köyünde Hüseyin Yıldız'a ait iki katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Fatma Yıldız ve kızı A.Y. ile ahırdaki hayvanlar komşularının yardımıyla kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

29.07.2024 20:11
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Bartın'ın Ulus ilçesinde iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, anne ve kızının yardımına komşuları yetişti.

Olay, ilçeye bağlı Çerde köyünde meydana geldi. Hüseyin Yıldız'a ait iki katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, evde bulunan Fatma Yıldız (86) ve kızı A.Y. ile ahırdaki hayvanların yardımına komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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