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Bartın-Karabük yolunda balık kazası

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Tırın kasası açıldı, tonlarca balık yola döküldü; ulaşım kontrollü sağlanıyor.

03.11.2024 01:44
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Bartın- Karabük yolu balık haline döndü: Tır kasasının kapağı açılınca tonlarca balık yola döküldü

Tonlarca palamudun döküldüğü kara yolunda balık halini andıran görüntüler ortaya çıktı

BARTIN - Bartın-Karabük yolunda seyir haldeki bir tırın kasasının kapağı açılınca tonlarca balık yola döküldü. Balık halini andıran görüntülerin ortaya çıktığı kara yolunda ulaşım 1.5 saattir kontrollü olarak sağlanıyor.

Bartın-Karabük kara yolunda seyir halinde bulunan M.K. idaresindeki tırın kasasının kapağı açıldı. Budakdüzü mevkisinde açılan kapak ile birlikte kasalar içerisinde bulunan palamutlar yola dökülmeye başladı. Son anda kapağın açıldığını fark eden sürücü, tırı güvenli bir yere park ederek araçtan indiğinde ise gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Tonlarca balığın kara yoluna saçıldığını gören sürücü kolluk kuvvetlerini arayarak yardım istedi. Yola dökülen kasalar içerisindeki palamutlar ve buz kalıpları nedeniyle çift şeritli kara yolunun bir şeridi tamamen ulaşıma kapanırken, ikinci şeritten ise ulaşım kontrollü bir şekilde veriliyor. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik tedbirleri alınırken, yoldaki balıklar ise tır sürücüsü ve yardıma çağırdığı kişiler ile bölgeden geçen araçlardaki vatandaşlar tarafından toplandı. Balık halini andıran görüntülerin ortaya çıktığı kara yolunda balıkların toplanması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor. Balıkları toplama çalışmalarının sürdüğü kara yolunda ulaşım yaklaşık 1.5 saattir kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan, tırda yaklaşık 3 milyon TL değerinde palamut bulunduğu ve yarısına yakınının ise yola döküldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın-Karabük yolunda balık kazası - Son Dakika

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