Başakşehir Belediyesi kız öğrenci yurdu karşısındayız reklamı yapan kafeyi mühürledi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Başakşehir'de zincir bir kahve markasının şubesi, sosyal medyada "Kız öğrenci yurdu karşısındayız" ifadesiyle reklam yayınladı. Görüntüler tepki çekerken, kafe Başakşehir Belediyesi ekiplerince mühürlendi.
Başakşehir'de, "Kız öğrenci yurdu karşısındayız" şeklinde sosyal medyadan reklam yapan kafe belediye ekiplerince mühürlendi.
Zincir bir kahve markasının Başakşehir şubesi, "Kız öğrenci yurdu karşısındayız" şeklinde sosyal medyadan reklam yayınladı. Görüntüler, tepki çekerken, Başakşehir Belediyesi ekipleri tarafından kafe mühürlendi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?