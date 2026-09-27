Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü 466 bin lira ceza aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü 466 bin lira ceza aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir\'de ambulansa yol vermeyen sürücü 466 bin lira ceza aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de ambulansa yol vermediği ve saldırı amacıyla aracından indiği belirlenen sürücüye toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 90 gün el konuldu, aracı 90 gün trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Başakşehir'de ambulansa yol vermediği ve aracından inerek ambulans şoförünün üzerine yürüyen sürücüye toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu, kullandığı araç da 90 gün trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Olay, 22 Eylül 2026 günü saat 17.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BUY 223 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Berk Bilir'in trafikte ambulansa yol vermediği ve aracından inerek şoförün üzerine yürüdüğü iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen tahkikat kapsamında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olayın incelemesini gerçekleştirdi.

Ehliyetine daha önce de el konulduğu ortaya çıktı

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Ali Berk Bilir'in saldırı amacıyla aracından indiği ve ambulansa yol vermediği tespit edildi. Yapılan sorgulamada sürücünün sürücü belgesine daha önce de el konulduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Araç 90 gün trafikten men edildi

Yapılan işlemler kapsamında sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konulurken, 34 BUY 223 plakalı araç da 90 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından ayrıca adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
BaşakşehirGüvenlik3. SayfaTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
09:05
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:17:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü 466 bin lira ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei